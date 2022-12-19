В Севастополе россиянину дали 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Суд в Севастополе приговорил к 12 годам заключения за госизмену украинского агента, шпионившего за Черноморским флотом в 2020-2021 годах. Об этом сообщили в ФСБ.
«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима», — цитирует сообщение спецслужбы РИА Новости.
Также россиянина приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год, отмечает RT.
По данным следствия, по заданию украинской военной разведки Петрушин в 2020-2021 годах собирал и передавал информацию о деятельности ЧФ РФ, пишет Ura.ru.
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