В Севастополе россиянину дали 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Суд в Севастополе приговорил к 12 годам заключения за госизмену украинского агента, шпионившего за Черноморским флотом в 2020-2021 годах. Об этом сообщили в ФСБ.

Жителю Хабаровска дали 12,5 года колонии по делу о госизмене

«Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима», — цитирует сообщение спецслужбы РИА Новости.

Также россиянина приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год, отмечает RT.

По данным следствия, по заданию украинской военной разведки Петрушин в 2020-2021 годах собирал и передавал информацию о деятельности ЧФ РФ, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ФСБШпионажГосизменаСудСевастополь
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