Суд в Москве арестовал Чистякова по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Чистяков по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается в картотеке суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Чистякова меру пресечения в виде заключения под стражу по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации.