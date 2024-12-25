Суд в Москве арестовал Чистякова по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Чистяков по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается в картотеке суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Чистякова меру пресечения в виде заключения под стражу по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Подробности личности обвиняемого и уголовного дела остаются закрытыми для общественности в связи с грифом секретности.

По данной статье обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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