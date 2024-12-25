Суд в Москве арестовал Чистякова по делу о госизмене
25 декабря 202421:46
Мещанский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Чистяков по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается в картотеке суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Чистякова меру пресечения в виде заключения под стражу по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подробности личности обвиняемого и уголовного дела остаются закрытыми для общественности в связи с грифом секретности.
По данной статье обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru