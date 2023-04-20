В Севастополе отменили военный парад на 9 мая
20 апреля 202315:03
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в 2023 году военный парад 9 мая в городе проводить не будут, сообщает ТАСС.
На заседании правительства он указал, что соответствующее решение было принято в Министерстве обороны РФ.
«Все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены», - подчеркнул Развожаев, добавив, что празднование Дня Победы в любом случае состоится.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности, сообщает RT.
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru