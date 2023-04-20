В Севастополе отменили военный парад на 9 мая

На заседании правительства он указал, что соответствующее решение было принято в Министерстве обороны РФ.

«Все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены», - подчеркнул Развожаев, добавив, что празднование Дня Победы в любом случае состоится.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности, сообщает RT.