В Севастополе отказались пускать в синагогу непривитых граждан
Раввин Севастополя Биньямин Вольф заявил, что жители и гости города смогут посетить синагогу только с сертификатом о вакцинации от коронавируса или отрицательным ПЦР-тестом, сообщает РИА Новости.
По его словам, когда люди идут к богу молиться, они идут просить благословение, а не для того, чтобы заразить окружающих.
«Мы просто очень переживаем, чтобы от нас не получилась беда и чтоб ни один человек не заболел или, не дай бог, не умер», - подчеркнул раввин.
Вольф отметил что речь не идет о дискриминации и всех предупредили заранее, чтобы они успели привиться или сделать ПЦР-тест. Он добавил, что в России есть хорошая вакцина от коронавируса.
Ранее начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко заявила, что с 16 июля отели города будут заселять только тех граждан, у которых будет справка об антителах или код о вакцинации, сообщает RT.
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