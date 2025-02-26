В Севастополе 18 школ закроют на карантин
В 18 школах Севастополя временно приостановят занятия из-за роста в городе инфицированных гриппом и ОРВИ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление главы городского департамента образования и науки Максима Кривоноса.
В настоящее время на карантин отправлены учащиеся четырех школ, а с четверга, 27 февраля, занятия приостановят ещё в 14-ти.
«Роспотребнадзор направил предписания о закрытии еще 14 школ», - уточнили в пресс-службе правительства города.
Также 20 детсадовских групп закрыты в 13 дошкольных образовательных учреждениях Севастополя.
Ранее в Санкт-Петербурге почти 60 школьных классов отправили на карантин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru