В Севастополе 18 школ закроют на карантин

В 18 школах Севастополя временно приостановят занятия из-за роста в городе инфицированных гриппом и ОРВИ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление главы городского департамента образования и науки Максима Кривоноса.

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В настоящее время на карантин отправлены учащиеся четырех школ, а с четверга, 27 февраля, занятия приостановят ещё в 14-ти.

«Роспотребнадзор направил предписания о закрытии еще 14 школ», - уточнили в пресс-службе правительства города.

Также 20 детсадовских групп закрыты в 13 дошкольных образовательных учреждениях Севастополя.

Ранее в Санкт-Петербурге почти 60 школьных классов отправили на карантин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Павел Лисицын//РИА Новости
ТЕГИ:Детские СадыШкольникиСевастопольКарантин

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