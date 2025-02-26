В Севастополе 18 школ закроют на карантин

В настоящее время на карантин отправлены учащиеся четырех школ, а с четверга, 27 февраля, занятия приостановят ещё в 14-ти.

«Роспотребнадзор направил предписания о закрытии еще 14 школ», - уточнили в пресс-службе правительства города.

Также 20 детсадовских групп закрыты в 13 дошкольных образовательных учреждениях Севастополя.

Ранее в Санкт-Петербурге почти 60 школьных классов отправили на карантин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



