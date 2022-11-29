Сеть «Вкусно — и точка» запустит свой «Хэппи Мил»

Отмечается, что аналог «Хэппи Мил», который есть у McDonald's, в российской сети получил название «Кидс Комбо», а вместо игрушек в него будет входить развивающие книжки.

«С 12 декабря «Кидс Комбо» будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — отметили в пресс-службе «Вкусно — и точка», добавив, что до конца января 2023 года наборы появятся в ресторанах по всей России.

Ранее сеть «Вкусно — и точка» подписала соглашение с сервисами Delivery Club и «Яндекс.Еда» о запуске доставки в регионах РФ, сообщают «Невские новости».

