Ураза-байрам в 2025 году: Как отметить праздник окончания мусульманского поста
Ураза-Байрам считается одним из самых значимых мусульманских праздников. Он знаменует окончание строгого поста в священный месяц Рамадан. В этот день мусульмане по всему миру молятся, раздают милостыню и устраивают семейные пиршества.
Ураза-байрам или Ид аль-Фитр — исламский праздник, который отмечается в честь окончания строгого поста в священный месяц Рамадан. Это один из главных дней исламского календаря, который берет свое начало со времен пророка Мухаммеда.
Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому дата праздника меняется каждый год, праздничным считается первый день месяца Шавваль. В 2025 году Ураза-байрам наступит в ночь с 30 на 31 марта.
Праздник снимает все запреты и завершает пост.
КУЛЬМИНАЦИЯ РАМАДАНА
В 2025 году Рамадан начался сразу после захода солнца 28 февраля. Рамадан - это девятый месяц по принятому у мусульман лунному календарю Хиджры. Каждый год это знаменательное событие для последователей ислама наступает в разные даты. В России начало и конец Рамадана определяет Совет улемов ДУМ РФ (духовное управление мусульман).
Кульминация Рамадана и приходится на «праздник разговения» или Ураза-Байрам. Это один из крупнейших праздников в исламе. Начинается он на закате последнего дня поста, длится от одного до трех дней. Во всех мусульманских странах это выходные дни, когда фактически ничего не работает.
Застолья могут продолжаться и дольше. Если Ураза-байрам выпадает на начало или середину недели, праздничные гуляния могут продлиться и до выходных.
Верующие поздравляют друг друга словами «Ид мубарак!», что переводится как «благословенного праздника». В день праздника до ид-намаза (праздничная молитва), а также накануне мусульмане собирают обязательную милостыню – закят аль-фитр. Это могут быть деньги или продукты.
Размер закят аль-фитра, согласно данным ДУМ РФ, в 2025 году в денежном выражении составляет:
· 250 рублей для малоимущих граждан
· 800 рублей для людей со средним достатком
· Минимум 1300 рублей для состоятельных граждан.
Считается, что закят аль-фитр поможет искупить ошибки, допущенные во время Рамадана, это особенно касается нарушивших пост. Также верующим важно, чтобы каждый человек имел возможность отпраздновать окончание поста, поэтому нуждающимся необходимо помочь сделать это.
Во время празднования верующие надевают лучшие одежды, готовят традиционные блюда для праздничного стола. После совместной утренней молитвы близкие, родственники, друзья и соседи собираются все вместе за столом с угощениями.
В этот период поход в гости – это особенный ритуал, важно разделить праздник со своими близкими. Также в это время принято дарить подарки, просить прощение, а также раздавать пожертвования.
ПОДГОТОВКА И ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Ураза-байрам — один из самых древних мусульманских праздников. С распространением Ислама праздник приобрел мировое значение.
По мусульманскому преданию, пророк Мухаммед в 624 году установил окончание поста в месяц Рамадан как День разговения. Этот праздник очень любят дети, им по традиции раздают конфеты и организовывают игры.
Готовиться к празднику верующие начинают заранее – приводят в порядок дома, делают генеральную уборку и готовят традиционные лакомства на большие компании. Само празднование начинается еще затемно.
В этот день поститься уже не нужно, на завтрак верующие обычно едят фрукты, финики, просыпаются до восхода солнца и надевают праздничные наряды.
После праздничной молитвы семьи собираются за столом. Традиционными блюдами в этот день считаются баранина, а также различные сладости домашнего приготовления. После молитвы принято также посещать кладбище: прибраться на могилах, помолиться за упокой.
Во время праздника Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, не рекомендуется заниматься делами по дому. В эти дни верующие не ссорятся, не портят отношения с товарищами, а наоборот дарят друг другу внимание, заботу и улыбки.
БЛЮДА ДНЯ
Во многих мусульманских странах атрибутом праздника в этот день считается запеченная в духовке баранина. Соевый соус, горчица и лимон активно размягчают мясо в процессе маринования, затем целый кусок мяса запекают с травами и пряностями по вкусу. Специалисты кулинарного искусства советуют дать мясу «отдохнуть» 10-15 минут после запекания. В этот день важно, чтобы в доме был запах пищи.
Что еще обязательно должно быть на столе (рекомендации не носят обязательного характера, считаются лишь традициями): сухофрукты (финики, курага, изюм), орехи (грецкие, миндаль), отборные фрукты (виноград, яблоки), наваристые супы из баранины, жаркое, плов, шашлыки, долма, мясные салаты. Из выпечки хозяйки всегда радуют гостей пирогами и блинами, а также десертами: чак-чак, пахлава и печенье с ореховой начинкой.
Редакция НСН предлагает совместить баранину со сладостью, советуем приготовить необычный плов с нутом, кишмишем и барбарисом:
Нам потребуется: нут – половина стакана, рис – 1 кг, баранина – 800 г, баранья корейка на косточке – 6 кусочков, курдючный жир – 200 г, морковь – 800 г, луковицы – 4 шт, головка чеснока – 3 шт, стручок острого зеленого перца, изюм кишмиш – половина стакана, барбарис – 1 ст. л. , зира – 2 ст. л, соль по вкусу.
· Нут тщательно промываем, оставляем в холодной воде на шесть часов. Рис также замачиваем на два часа.
· Лук очищаем и нарезаем полукольцами. Морковь очищаем, нарезаем толстой соломкой. Мясо нарезаем на кусочки, присыпаем молотой зирой.
· Разогреваем казан или глубокую сковороду на сильном огне. Мелко нарезаем курдючный жир, топим его. Когда шкварки станут золотистыми, вынимаем их.
· В горячий жир кладем куски корейки и обжариваем до золотистой корочки. Таким же образом жарим мясо.
· Обжариваем лук, добавляем морковь, зиру, кидаем в казан мясо.
· Кладем нут, кишмиш и барбарис, хорошо солим, вливаем три стакана горячей воды. Добавляем чеснок и немного перца.
· Добавляем в казан куски корейки.
· Переходим к рису: кладем его в казан, выравниваем поверхность. Далее вливаем литр кипящей воды. Когда вода исчезнет с поверхности, нужно накрыть казан крышкой и варить плов 30 минут на минимальном огне.
· В финале разрыхляем рис и кладем на тарелку. Вынимаем корейку, чеснок и перец. Рис мешаем с мясом. Сверху кладем корейку, чеснок и перец. Блюдо готово!
КАК ОТМЕЧАЮТ В 2025 ГОДУ
В современном мире Ураза-байрам остается знаменательным событием в жизни мусульман. Праздник объединяет людей по всему миру, напоминает о важности духовных ценностей, а также укрепляет социальные связи внутри общества.
В России Ураза-байрам считается выходным днем в следующих республиках: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня, Крым. В некоторых странах нерабочими объявляются три дня, например, в Турции.
В Чечне в этом году выходными объявили 30, 31 марта и 1 апреля в связи с празднованием праздника Ураза-байрам. Указ об этом подписал глава республики Рамзан Кадыров.
Также Кадыров поручил принять жесткие меры по предотвращению повышения цен на продукты в преддверии праздника, в том числе изымая товары и раздавая их нуждающимся.
«С сегодняшнего дня необходимо выезжать и принимать конкретные меры, чтобы предотвратить повышение цен на продукты. Если отказываются, закрывайте, забирайте товар и раздавайте нуждающимся. Мы стараемся в этот праздник максимально раздавать милостыню, а они на рынках искусственно и спекулятивно повышают цены в ущерб людям», - заявил он на совещании в Грозном в середине марта.
В Москве в праздник ежегодно проходит богослужение в Соборной мечети. К верующим обращается верховный муфтий, на утреннюю службу в этот день приходят десятки тысяч человек.
Праздничное богослужение пройдет в Москве 30 марта. В этот день мечети будут открыты для всех верующих. Для тех, кто не сможет присутствовать на службе, организуют прямую трансляцию.
Основные места проведения праздника в столице:
· Московская Соборная мечеть: открытие молельного зала в 3:30, начало молитвы в 7:00
· Историческая мечеть: начало молитвы в 7:00
· Мемориальная мечеть «Шухада»: начало молитвы в 7:00
Также правительство Москвы организует дополнительную площадку в Центре технических видов спорта. Начало молитвы также в 7 утра.
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