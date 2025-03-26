КУЛЬМИНАЦИЯ РАМАДАНА

В 2025 году Рамадан начался сразу после захода солнца 28 февраля. Рамадан - это девятый месяц по принятому у мусульман лунному календарю Хиджры. Каждый год это знаменательное событие для последователей ислама наступает в разные даты. В России начало и конец Рамадана определяет Совет улемов ДУМ РФ (духовное управление мусульман).

Кульминация Рамадана и приходится на «праздник разговения» или Ураза-Байрам. Это один из крупнейших праздников в исламе. Начинается он на закате последнего дня поста, длится от одного до трех дней. Во всех мусульманских странах это выходные дни, когда фактически ничего не работает.

Застолья могут продолжаться и дольше. Если Ураза-байрам выпадает на начало или середину недели, праздничные гуляния могут продлиться и до выходных.

Верующие поздравляют друг друга словами «Ид мубарак!», что переводится как «благословенного праздника». В день праздника до ид-намаза (праздничная молитва), а также накануне мусульмане собирают обязательную милостыню – закят аль-фитр. Это могут быть деньги или продукты.

Размер закят аль-фитра, согласно данным ДУМ РФ, в 2025 году в денежном выражении составляет:

· 250 рублей для малоимущих граждан

· 800 рублей для людей со средним достатком

· Минимум 1300 рублей для состоятельных граждан.

Считается, что закят аль-фитр поможет искупить ошибки, допущенные во время Рамадана, это особенно касается нарушивших пост. Также верующим важно, чтобы каждый человек имел возможность отпраздновать окончание поста, поэтому нуждающимся необходимо помочь сделать это.

Во время празднования верующие надевают лучшие одежды, готовят традиционные блюда для праздничного стола. После совместной утренней молитвы близкие, родственники, друзья и соседи собираются все вместе за столом с угощениями.

В этот период поход в гости – это особенный ритуал, важно разделить праздник со своими близкими. Также в это время принято дарить подарки, просить прощение, а также раздавать пожертвования.