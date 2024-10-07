Хакеры могли предложить работнику ВГТРК за помощь до $1 млн

Хакерская группировка sudo rm –RF, которая предположительно виновна в масштабной атаке на ВГТРК, могла подкупить сотрудника ВГТРК суммой до $1 млн, сообщил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Его слова приводит «Газета.ru».

Бедеров отметил, украинские хакеры постоянно находятся в поиске сотрудника крупной российской компании, готового помочь им проникнуть в сетевую инфраструктуру организации. Так, в основном их целью становятся IT-специалисты.

Ране компания ВГТРК сообщила о масштабной хакерской атаке, из-за которой перестало работать онлайн-вещание и внутренние сервисы. Позднее Reuters сообщил, что за атаку ответствены украинские хакеры. Источник «Газета.ru» уточнил, что речь идет о группировке sudo rm -RF, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







