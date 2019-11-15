В сети обвиняют жертву благовещенского стрелка в издевательствах
Оскорбительные комментарии с обвинениями появились на личной странице Алексея Голубничего – жертве стрельбы в колледже Благовещенска, которую устроил накануне 19-летний студент этого учебного заведения Данил Засорин. По мнению комментаторов, погибший долгое время издевался над стрелком.
«Такие человеческого языка не понимают, только язык силы», «Получил свое, осталось остальных посадить», «Земля стала немного чище», - пишут пользователи. Знакомые убитого в ответ защищают его и призывают не делать скоропалительных выводов.
Как сообщает сайт KP.RU, студенты рассказывают, что погибший и трое пострадавших от рук стрелка издевались над ним с первого курса. При этом все они занимались разными единоборствами.
Незадолго то трагедии они оскорбили девушку Данила в его присутствии. Знакомые не исключают, что это стало последней каплей.
Про одного из раненых рассказывают, что после 9-го класса его «попросили» уйти из школы, где он приторговывал спиртными напитками.
Он занимается рукопашным боем и нередко применял неоправданно силу. На странице 17-летнего подростка в соцсети есть реклама алкоголя, кальяна, табака.
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