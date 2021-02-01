Правительство разработало инициативы по индексации выплат работающим пенсионерам

В пресс-службе отметили, что доклад, который уже направлен в администрацию президента, был сделан по поручению президента России Владимира Путина. Такое распоряжение кабмин получил еще в январе.

Вопрос индексации пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают работу, остается актуальным на протяжении пяти лет. Этот вид социальных выплат не индексируется с 1 января 2016 года. Причиной этого стала необходимость уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Сенаторы из оппозиционных парти неоднократно выступали за возобновление индексации, однако данные инициативы не получили поддержку парламентского большинства.