Правительство разработало инициативы по индексации выплат работающим пенсионерам
Правительство России разработало законодательные инициативы по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В пресс-службе отметили, что доклад, который уже направлен в администрацию президента, был сделан по поручению президента России Владимира Путина. Такое распоряжение кабмин получил еще в январе.
Вопрос индексации пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают работу, остается актуальным на протяжении пяти лет. Этот вид социальных выплат не индексируется с 1 января 2016 года. Причиной этого стала необходимость уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.
Сенаторы из оппозиционных парти неоднократно выступали за возобновление индексации, однако данные инициативы не получили поддержку парламентского большинства.
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