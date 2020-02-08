Появилось видео драки в Казахстане с убийством восьми человек
В YouТube появилось видео массовой драки, которая произошла накануне в Казахстане. В ней участвовали более 350 человек. Из них восемь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести, 47 задержаны силами правопорядка.
Пользователь AstralisBB разместил съемку драки. На видео запечатлены ночные беспорядки. Слышатся выкрики мужчин, люди бегут. Многие в руках держат предметы, напоминающие ножи ли бутылки. Видно, как горят здания. Множество автомобилей медленно движутся в одном направлении, сигналят, пропуская военную технику.
Напомним, по информации министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, массовая драка произошла в пятницу вечером в Жамбылской области на юге Казахстана. Причиной инцидента считают бытовой конфликт. Об этом заявил СМИ на брифинге 8 февраля, в субботу министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
По информации генконсульства РФ, россияне в ЧП не пострадали.
Ранее первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал основную причину межнациональных конфликтов. Он считает, что межнациональная рознь вспыхивает на фоне усиления бедности.
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