Появилось видео драки в Казахстане с убийством восьми человек

Пользователь AstralisBB разместил съемку драки. На видео запечатлены ночные беспорядки. Слышатся выкрики мужчин, люди бегут. Многие в руках держат предметы, напоминающие ножи ли бутылки. Видно, как горят здания. Множество автомобилей медленно движутся в одном направлении, сигналят, пропуская военную технику.

Напомним, по информации министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, массовая драка произошла в пятницу вечером в Жамбылской области на юге Казахстана. Причиной инцидента считают бытовой конфликт. Об этом заявил СМИ на брифинге 8 февраля, в субботу министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

По информации генконсульства РФ, россияне в ЧП не пострадали.

Ранее первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал основную причину межнациональных конфликтов. Он считает, что межнациональная рознь вспыхивает на фоне усиления бедности.

