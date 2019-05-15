В сеть утекли паспортные данные Чубайса и Дворковича

СМИ узнали об утечке паспортных данных российских чиновников. Как сообщил РБК председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, в восьми информационных системах госорганов в открытом доступе размещены 360 тысяч записей с персональными сведениями россиян.

Таким образом в сети можно найти паспортные данные, информацию о месте работы, адреса электронной почты и номера СНИЛС, в том числе главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, а также телеведущего Владимира Соловьёва, пишет РИА ФАН.

Как сообщает Ura.ru, по закону утечка персональных сведений наказывается штрафом в 75 тысяч рублей за каждого человека. Средства взыскиваются в пользу государства.