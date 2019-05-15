В сеть утекли паспортные данные Чубайса и Дворковича
СМИ узнали об утечке паспортных данных российских чиновников. Как сообщил РБК председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, в восьми информационных системах госорганов в открытом доступе размещены 360 тысяч записей с персональными сведениями россиян.
Таким образом в сети можно найти паспортные данные, информацию о месте работы, адреса электронной почты и номера СНИЛС, в том числе главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, а также телеведущего Владимира Соловьёва, пишет РИА ФАН.
Как сообщает Ura.ru, по закону утечка персональных сведений наказывается штрафом в 75 тысяч рублей за каждого человека. Средства взыскиваются в пользу государства.
Напомним, 2 мая президент России Владимир Путин подписал закон о надежном Рунете. Документ должен обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети. В соответствии с законом, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования», даже при условии возникновения угрозы устойчивой работе интернета. Определять виды угроз и меры по их устранению, а также утверждать порядок управления предстоит правительству России.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, на что пойдёт большая часть суммы, которая была выделена на исполнение законопроекта о суверенном интернете в России. По его словам, деньги пойдут на создание документооборота и системы отчётности, которые помогут избежать вопросов прокуратуры.
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