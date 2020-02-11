В Сеть утекли данные 44 тысяч желающих взять кредит россиян

Очередная утечка данных произошла в России. На этот раз в открытом доступе оказалась база клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», собирающего заявки и помогающего получить заем в банке.

Как пишет РБК, в базе содержалось 44 тысячи записей. К фамилии, телефону, адресу электронной почты клиента прилагались сведения о сумме и виде запрашиваемого кредита. Данные содержались в системе управления MongoDB с открытым кодом. 31 января их проиндексировал поисков.

Из публикации следует, что 4 февраля база была закрыта.

На прошлой неделе стало известно о гораздо более крупной утечке данных. Тогда на продажу была выставлена объединенная из разных источников база потенциальных клиентов микрофинансовых организаций, содержащая 1,2 миллиона записей, сообщает Ura.ru.

Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН тогда отметил, что у самих МФО утечек не было. Вероятно, данные утекли от их партнёров.

