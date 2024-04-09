В сервисе знакомств пояснили, что россияне чаще выбирают девушек без силикона

«Тренд на силикон ушел в прошлое. Более 50% мужчин, которые ищут именно серьезные отношения, указывают в анкете, что хотят видеть в потенциальной спутнице естественную красоту», — пояснила она.

Также мужчины отмечают среди важных критериев наличие собственных интересов у женщин и стремление к самореализации. При этом многие положительно относятся к наличию у потенциальных избранниц детей от прошлого брака.

Ранее сообщалось, что для трети пользователей Mamba обращают внимание на имя в анкете при знакомстве. Большинство молодых людей отметили, что хотели бы познакомиться с девушкой по имени Анна, Виктория, Екатерина, Юлия и Ольга, передает «Радиоточка НСН».

