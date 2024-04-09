В сервисе знакомств пояснили, что россияне чаще выбирают девушек без силикона
Мужчины чаще выбирают для себя женщин без хирургического вмешательства. Как сообщил «Газете.Ru» генеральный директор сервиса знакомств для серьезных отношений teamo Анна Гришачева, силикон часто является отталкивающим фактором при выборе спутницы жизни.
«Тренд на силикон ушел в прошлое. Более 50% мужчин, которые ищут именно серьезные отношения, указывают в анкете, что хотят видеть в потенциальной спутнице естественную красоту», — пояснила она.
Также мужчины отмечают среди важных критериев наличие собственных интересов у женщин и стремление к самореализации. При этом многие положительно относятся к наличию у потенциальных избранниц детей от прошлого брака.
Ранее сообщалось, что для трети пользователей Mamba обращают внимание на имя в анкете при знакомстве. Большинство молодых людей отметили, что хотели бы познакомиться с девушкой по имени Анна, Виктория, Екатерина, Юлия и Ольга, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Смоленской области восстановили движение по маршруту Москва - Минск
- Сотрудницу российского института отправили под домашний арест по уголовному делу
- Главе «Мелбет» предъявили обвинение в хищении 90 млн рублей
- В МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России
- Евросоюз анонсировал 14-й пакет антироссийских санкций
- Глава Гагаузии рассказала об обещании поддержки со стороны Путина
- ЦБ: волатильность рубля достигла минимума с 2021 года
- Финансист Бабин спрогнозировал курс доллара в районе 93 рублей
- В сервисе знакомств пояснили, что россияне чаще выбирают девушек без силикона
- При атаке украинскими дронами Шебекинского округа пострадали два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru