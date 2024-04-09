В сервисе знакомств пояснили, что россияне чаще выбирают девушек без силикона

Мужчины чаще выбирают для себя женщин без хирургического вмешательства. Как сообщил «Газете.Ru» генеральный директор сервиса знакомств для серьезных отношений teamo Анна Гришачева, силикон часто является отталкивающим фактором при выборе спутницы жизни.

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«Тренд на силикон ушел в прошлое. Более 50% мужчин, которые ищут именно серьезные отношения, указывают в анкете, что хотят видеть в потенциальной спутнице естественную красоту», — пояснила она.

Также мужчины отмечают среди важных критериев наличие собственных интересов у женщин и стремление к самореализации. При этом многие положительно относятся к наличию у потенциальных избранниц детей от прошлого брака.

Ранее сообщалось, что для трети пользователей Mamba обращают внимание на имя в анкете при знакомстве. Большинство молодых людей отметили, что хотели бы познакомиться с девушкой по имени Анна, Виктория, Екатерина, Юлия и Ольга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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