В Серебряном бору 13 июля пройдет очередной «Эко-пикник»

«Эко-пикник» пройдёт в очередной раз в московском парке «Серебряный бор». Сбор назначен на ближайшую субботу, 13 июля, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Участники пикника смогут, в частности, заняться йогой на траве и запустить воздушных змеев. Мероприятие организовано с целью формирования экологической культуры, популяризация знаний в области охраны окружающей среды.

В субботу на пляже Серебряного бора будет также организован концерт живой музыки, разнообразные экологические мастер-классы. «Эко-пикник» - своеобразное музыкальное кругосветное путешествие, которое даёт возможность ощутить атмосферу городов Земли.

