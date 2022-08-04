В Сербии власти ограничили цены на хлеб

Власти Сербии ограничили цены на хлеб на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

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Решение вступит в силу 9 августа.

Так, стоимость хлеба из муки первого сорта ограничена до 53,5 динаров (28,13 рубля) для конечного потребителя, и до 45,88 сербских динаров (24,35 рубля) - для производителя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияХлеб
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