В Сербии власти ограничили цены на хлеб

Байден пообещал добиться возвращения в США осужденных в РФ Грайнер и Уилана СМИ: «Газпром» сжигает газ возле российско-финской границы Суд в Москве заочно арестовал журналиста иноагента Доброхотова Минюст предложил освободить бизнес от наказания за работу без регистрации Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2027 года