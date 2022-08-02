Лукашенко заявил, что Сербия не сможет усидеть на трёх стульях

По его словам, следует разделять руководство и обычный народ, а также учитывать политику Сербии в отношении Белоруссии.

«Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие... И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях, и прежде всего евросоюзовцы, куда они так стремятся», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что главная цель конфликта между самопровозглашённым Косовом и Сербией - принуждение сербского президента Александра Вучича примкнуть к антироссийским мерам и антироссийским санкциям, сообщает RT.