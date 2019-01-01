В сентябре в Петербурге откроется общественное пространство у Ивановского карьера

Общественное пространство на территории 10 гектаров откроется в сентябре у Ивановского карьера, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов после осмотра проводимых работ.

Новая зона отдыха расположена на месте заброшенного карьера. Здесь, по словам Беглова, будут детские и спортивные площадки, ряд других общественных зон. Территорию вдоль Белевского проспекта оборудуют беговой и велосипедной дорожкой, скейт-парком, амфитеатром со сценой и навесом.

Работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Их стоимость составляет 246 миллионов рублей.

Ивановский карьер находится между Белевским проспектом и улицей Седова.

