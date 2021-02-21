В сельском магазине под Астраханью в стенгазете к 23 февраля нарисовали фашистов

Пулемётный расчёт Вермахта и солдат НАТО изобразили в стенгазете к 23 февраля в сельском магазине под Астраханью, сообщает издание «Подъем».

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Своеобразный подарок сделали покупателям сотрудники магазина «Магнит» в селе Верхний Баскунчак.

После того, как пользователи стали постить стенгазету в Сети, глава сельской администрации приехал в магазин. Чиновник сорвал изображение и публично его растоптал.

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ФОТО: скрин Вк
ТЕГИ:НАТОАстраханская Область23 ФевраляФашизм
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