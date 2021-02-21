В сельском магазине под Астраханью в стенгазете к 23 февраля нарисовали фашистов
21 февраля 202115:28
Пулемётный расчёт Вермахта и солдат НАТО изобразили в стенгазете к 23 февраля в сельском магазине под Астраханью, сообщает издание «Подъем».
Своеобразный подарок сделали покупателям сотрудники магазина «Магнит» в селе Верхний Баскунчак.
После того, как пользователи стали постить стенгазету в Сети, глава сельской администрации приехал в магазин. Чиновник сорвал изображение и публично его растоптал.
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21 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru