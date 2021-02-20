Юрий Лоза назвал лучшие и худшие подарки на 23 февраля
Подарок мужчине на 23 февраля должен быть полезным, считает исполнитель и автор песен Юрий Лоза.
«Нужно стараться дарить то, что наверняка пригодится. Дезодорант на сто процентов когда-нибудь пригодится, одеколон пригодится», – сказал Юрий Лоза.
Развивая мысль Юрия Лозы, директор носочной фабрики из Ивантеевки Валентин Рыбалкин рассказал в эфире «Радио1», что сейчас огромный спрос на носки, особенно ярких расцветок.
При этом Рыбалкин оценил количество носков, которые необходимы мужчине на год. По словам эксперта, для размеренной жизни в режиме «дом-офис» хватит и 30 пар, а если человек активно занимается спортом, то этого количества хватит на месяц.
Ранее мужской психолог, гештальт-терапевт Дмитрий Трефилов рассказал, что не стоит воспринимать мужчину стереотипно как маскулинного и брутального человека, а лучше учесть персональный характер человека и подобрать подарок с учетом этого. В конце концов, стандартный набор подарков из пены для бритья и носков может и обидеть, отметил он.
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