В Сеченовском университете рассказали, какая вакцина лучше защищает от гриппа

По его словам, четвёртый компонент защищает о штамма вируса В, который «давно практически не циркулирует», однако не исключено, что он может появиться в ближайшее время.

«Поэтому четырёхвалентными вакцинами прививают детей. Для взрослых это не обязательно», - сказал эксперт, добавив, что для защиты от гриппа будет достаточно трёхвалентной вакцины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в этом году сохранится бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

