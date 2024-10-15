В Сеченовском университете рассказали, какая вакцина лучше защищает от гриппа
Полную защиту от всех штаммов гриппа дают четырёхвалентные вакцины. Как пишет сайт aif.ru, об этом заявил завкафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов.
По его словам, четвёртый компонент защищает о штамма вируса В, который «давно практически не циркулирует», однако не исключено, что он может появиться в ближайшее время.
«Поэтому четырёхвалентными вакцинами прививают детей. Для взрослых это не обязательно», - сказал эксперт, добавив, что для защиты от гриппа будет достаточно трёхвалентной вакцины.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в этом году сохранится бесплатное тестирование на грипп и коронавирус одновременно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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