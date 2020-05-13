В СДЭК отреагировали на информацию об утечке данных своих клиентов
Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечек данных своих клиентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей службы экспресс-перевозки. Кроме того, в СДЭК подчеркнули, что компания дополнительно усиливает свою систему безопасности.
Помимо этого, в заявлении отмечается, что размер базы клиентов таков, что нагрузка не останется незамеченной - при подобном скачке сотрудники безопасности сразу видят, кто и откуда скачивает данные.
Ранее 13 мая в СМИ появилась информация о том, что в Сеть утекли данные, которые якобы принадлежат девяти миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, базу можно приобрести за 70 тысяч рублей. Об этом, в частности, писал «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию Тelegram-канала In4security.
Сообщалось, что в базе содержится информация о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях, включая ИНН, подчеркивает Ura.ru.
В апреле НСН писала, что оператор гостиничных сетей, компания Marriott International проинформировала об утечке данных более 5 млн своих клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что хакеры взломали систему компании через аккаунты двух сотрудников для доступа к данным постояльцев. В сеть могли слить имена, адреса, дни рождения, а также номера телефонов. Согласно заявлению компании, доступ к паспортным данным и паролям от аккаунтов клиентов хакеры не получили.
Компания заявила о начале собственного расследования инцидента, а также проинформировала о случившемся правоохранительные органы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- В Минздраве назвали «фейком» прогнозы об алкоголизации россиян после карантина
- Певица Линда рассказала, как борется с депрессией в самоизоляции
- Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своем состоянии
- Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
- Экономист: Снижение НДФЛ в России не спасет бизнес от кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru