В СДЭК отреагировали на информацию об утечке данных своих клиентов

Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечек данных своих клиентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей службы экспресс-перевозки. Кроме того, в СДЭК подчеркнули, что компания дополнительно усиливает свою систему безопасности.

Помимо этого, в заявлении отмечается, что размер базы клиентов таков, что нагрузка не останется незамеченной - при подобном скачке сотрудники безопасности сразу видят, кто и откуда скачивает данные.

Ранее 13 мая в СМИ появилась информация о том, что в Сеть утекли данные, которые якобы принадлежат девяти миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, базу можно приобрести за 70 тысяч рублей. Об этом, в частности, писал «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию Тelegram-канала In4security.

Сообщалось, что в базе содержится информация о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях, включая ИНН, подчеркивает Ura.ru.