В СДЭК отреагировали на информацию об утечке данных своих клиентов

Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечек данных своих клиентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей службы экспресс-перевозки. Кроме того, в СДЭК подчеркнули, что компания дополнительно усиливает свою систему безопасности.

Помимо этого, в заявлении отмечается, что размер базы клиентов таков, что нагрузка не останется незамеченной - при подобном скачке сотрудники безопасности сразу видят, кто и откуда скачивает данные.

Ранее 13 мая в СМИ появилась информация о том, что в Сеть утекли данные, которые якобы принадлежат девяти миллионам клиентов службы экспресс-перевозки СДЭК, базу можно приобрести за 70 тысяч рублей. Об этом, в частности, писал «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию Тelegram-канала In4security.

Сообщалось, что в базе содержится информация о доставке и местонахождении грузов, а также сведения о покупателях, включая ИНН, подчеркивает Ura.ru.

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В апреле НСН писала, что оператор гостиничных сетей, компания Marriott International проинформировала об утечке данных более 5 млн своих клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что хакеры взломали систему компании через аккаунты двух сотрудников для доступа к данным постояльцев. В сеть могли слить имена, адреса, дни рождения, а также номера телефонов. Согласно заявлению компании, доступ к паспортным данным и паролям от аккаунтов клиентов хакеры не получили.

Компания заявила о начале собственного расследования инцидента, а также проинформировала о случившемся правоохранительные органы.



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ФОТО: flickr/ Brian Klug
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