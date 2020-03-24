ФСБ ликвидировала банду торговцев данными банковских карт

ФСБ России обезвредила группировку хакеров, которая специализировалась на торговле краденых данных кредитных и расчетных карт российских и иностранных банков.

В группировку входили более 30 человек, которые работали из 11 российских регионов. Как отмечает РИА ФАН, хакеры получали доступ к учетным записям интернет-пользователей и платежным системам.

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Благодаря этому в их распоряжении оказывались данные кредитных и расчетных карт пользователей. Эту информацию злоумышленники продавали через созданные ими онлайн-магазины - всего их насчитали около 90.

Также известно, что среди задержанных не только россияне, но и граждане Литвы и Украины.25 членам группировки предъявлено обвинение по статье «Неправомерный оборот средств платежей»,отмечает Газета.ру.

Обыски были проведены по 62 адрес. Оперативники изъяли 3 млн рублей, 1 млн долларов, а также золотые слитки, наркотики и поддельные документы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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