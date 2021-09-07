В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе

Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц – около одной десятой средней заработной платы в стране. Как пишет РИА Новости, об этом заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она подчеркнула, что пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, однако больше, чем американцы.

Она также отметила, что тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов.

«На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, жители России тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией, то там эта доля составляет около 14%, в Соединенных Штатах – около 9%», - отметила Трунова.

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А ранее стало известно, что износ объектов коммунальной инфраструктуры в России составляет от 60 до 70 процентов. Об этом заявил журналистам глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

«У нас в стране от 60 до 70% – абсолютный износ инфраструктуры. Еще с советских времен остались гнилые трубы», — цитирует Степашина РИА Новости.

По словам чиновника, 150 млрд рублей, выделенные через Фонд ЖКХ, направят на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в регионах, в том числе водопровода, канализации и очистных сооружений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коммунальные УслугиРоссиянеСчетная ПалатаЖКХ
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