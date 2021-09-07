В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе

Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц – около одной десятой средней заработной платы в стране. Как пишет РИА Новости, об этом заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она подчеркнула, что пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, однако больше, чем американцы.

Она также отметила, что тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов.

«На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, жители России тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией, то там эта доля составляет около 14%, в Соединенных Штатах – около 9%», - отметила Трунова.