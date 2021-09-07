В Счетной палате оценили вероятность снижения цен на жилье в России

Цены на жилье в России достигли максимума. Такое мнение выразила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. При этом, она отметила, что в ближайшие два-три года снижения цен и скидок можно не ждать, пишет РИА Новости. По мнению аудитора, на такой резкий скачок стоимости повлияли несколько факторов, в числе которых пандемия COVID-19 и подорожание стройматериалов.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32%. Причина кроется в подорожании стройматериалов. С IV квартала 2020 года цена на продукцию из металла выросла на 80–100%, на древесину – на 40-70%, утеплители подорожали на 20-40%, а на битум дорожный – на 40-60%.

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Между тем, цена на жилье в новом городе Спутник, который решено построить рядом с Владивостоком, будет ниже среднерыночной. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме.

По его словам, этот фактор, а также красота места должны привлечь не только жителей Дальнего Востока, но и людей со всей страны. Министр также отметил, что цена на жилье в Спутнике будет ниже среднерыночной благодаря масштабу строительства.

Ранее сообщалось, что в Спутнике планируется построить 2,8 квадратных метров жилья.


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ФОТО: pixabay.com
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