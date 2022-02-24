В Сбербанке заявили, что клиентам доступны их средства в полном объеме

«Физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объеме. Мы проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов», — говорится в сообщении банка.

Ранее стало известно, что США готовы ввести санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ. Минфин Соединенных Штатов уже ввел рестрикции против Промсвязьбанка и госкорпорации ВЭБ.

