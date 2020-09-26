В Сбербанке заявили, что готовились к спекуляциям вокруг ребрендинга

В Сбербанке заявили, что были готовы к возможным спекуляциям вокруг ребрендинга. Об этом сообщает ТАСС.

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Такой комментарий в банке дали после иска ретейлера AllTime о недобросовестной конкуренции и защите репутации путем запрета использования товарного знака. В банке также заявили, что предварительно провели необходимые процедуры проверки и зарегистрировали бренд с законом.

Напомним, Сбербанк в четверг, 24 сентября, официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете.


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