В Сбербанке заявили, что готовились к спекуляциям вокруг ребрендинга

Такой комментарий в банке дали после иска ретейлера AllTime о недобросовестной конкуренции и защите репутации путем запрета использования товарного знака. В банке также заявили, что предварительно провели необходимые процедуры проверки и зарегистрировали бренд с законом.

Напомним, Сбербанк в четверг, 24 сентября, официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете.





