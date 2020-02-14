В Сбербанке опровергли информацию об утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информацию о новой утечке данных клиентов, о которой говорилось в материале «Известий».
Представители кредитной организации заявили, что в публикации идёт речь о данных за 2015-2016 год, к которым Сбербанк не имеет отношения, передает АГН «Москва».
Как утверждалось в статье, на теневых форумах в «даркнете» появилось объявление о продаже базы данных на 20 тысяч строк. По нескольким доступным в пробнике базы телефонам журналисты «Известий» дозвонились до клиентов Сбербанка. Продавец базы оценил данные в 35 рублей за строку.
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