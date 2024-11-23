СМИ: После удара по Украине в РФ вдвое сократилось число звонков мошенников

После массированного удара ВС РФ по энергоструктуре Украины в России в два раза сократилось число звонков от мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По информации источника, после атаки в соседнем государстве ввели график отключения электричества, в связи с чем в украинских кол-центрах отсутствует свет, поэтому мошенники там не могут звонить в Россию.

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17 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы страны осуществили массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по заводам, выпускающим военную продукцию.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники стали похищать данные через рассылку фото в Telegram.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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