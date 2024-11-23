СМИ: После удара по Украине в РФ вдвое сократилось число звонков мошенников

После массированного удара ВС РФ по энергоструктуре Украины в России в два раза сократилось число звонков от мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По информации источника, после атаки в соседнем государстве ввели график отключения электричества, в связи с чем в украинских кол-центрах отсутствует свет, поэтому мошенники там не могут звонить в Россию.