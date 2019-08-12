Что взорвалось под Северодвинском: Реактор или батарейка?

В Сарове Нижегородской области состоялась церемония прощания с пятью сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, которые погибли при взрыве на военном полигоне под Северодвинском. Их имена – Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. 8 августа, на полигоне Минобороны под Северодвинском, близ поселка Нёнокса, произошел взрыв с возгоранием. После взрыва сообщалось о кратковременном повышении радиационного фона в Северодвинске, который находится в 30 км от места катастрофы. Вскоре было заявлено, что радиационный фон в городе в пределах нормы.

Эти события породили множество предположений относительно того, что именно взорвалось на полигоне Нёнокса. По официальной версии, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки. Сегодня глава «Росатома» Алексей Лихачев на церемонии прощания с погибшими заявил, что ученые проводили испытания «нового специзделия». Специальными изделиями в оборонно-промышленном комплексе называются образцы вооружений и военной техники, - уточняет РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко, выступая на церемонии, сообщил, что погибших представили к высоким государственным наградам. По его словам, сотрудники госкорпорации взяли на себя риск проведения испытаний, «который, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, исключить на все 100% невозможно никогда».

Вместе с тем, коль скоро зашла речь о повышении радиационного фона, была выдвинута версия, согласно которой, ЧП случилось во время испытаний оружия с ядерной энергетической установкой. О создании подобного вида вооружений в свое время рассказал Владимир Путин. Тогда, в послании Федеральному собранию в марте 2018 года, были показаны кадры испытания крылатой ракеты, как было сказано, практически с неограниченной дальностью полета, которая позже получила название «Буревестник». И такие предположение отчасти нашли подтверждение.

В Белом море произошёл взрыв малогабаритного ядерного реактора, - подтвердил в телеинтервью в Сарове директор Российского федерального ядерного центра. По словам Валентина Костюкова, реактор был частью двигателя объекта военного назначения. Подготовка к испытаниям, в ходе которых произошёл взрыв, велась около года и была успешной, однако 8 августа ситуация стала развиваться нештатно. В свою очередь, научный руководитель центра Вячеслав Соловьев уточнил, что одним из направлений их деятельности является «создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов». Для простоты понимания он предложил термин «ядерная батарейка».

