В Саратовской области в рамках акции «Сад памяти» высадили 120 тысяч сосен
В Саратовской области прошла акция «Сад памяти», в рамках которой в регионе было высажено 120 тысяч сосен. Об этом сообщают организаторы акции.
Акция «Сад памяти» проходит с 18 марта по 22 июня при поддержке Минприроды и Рослесхоза РФ. Организаторы отмечают, что идея акции в том, чтобы оставить «вечный памятник в 27 млн деревьев» в память о каждом из 27 млн погибших в ходе Великой Отечественной войне.
В Саратовской области саженцы разместили в Черкасском лесничестве Вольского района. Отмечается, что в регионе планируется высадить еще 2 млн 960 тыс. деревьев. В акции участвуют сотрудники лесхоза и участники движения «Волонтёры Победы» при соблюдении мер безопасности в период самоизоляции, уточняют организаторы.
Между тем, отмечается, что принять участие в акции можно, не выходя из дома. Те, кто живет в частном доме или находится на даче, могут посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. На официальном сайте акции можно обозначить свое дерево на интерактивной карте.
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