Абхазия стала участником акции «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» добралась до Абхазии. 9 апреля мероприятие по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны состоялось на территории средней школы №13 имени советского и абхазского поэта, участника ВОВ Чичико Джонуа.

В память о подвиге предков были высажены 20 саженцев сосен, дубов, груш и яблонь. В мероприятии приняли участие инициаторы международной акции «Волонтёры Победы», представители Россотрудничества, организации русских соотечественников, а также советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов. Последний также высадил дерево в память о своем герое.

В связи с эпидемиологической ситуации в мире, акция проходила с минимальным количеством участников. Все присутствующие были снабжены масками.

10 апреля акция продолжится и пройдёт в поселке Агудзера - здесь на территории школы так же высадят 20 саженцев, каждый из которых будет символизировать чью-то жизнь и подвиг.

