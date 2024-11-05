В Саратовской области с 2025 года запретят мигрантам работать курьерами

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 января 2025 года вводит новые ограничения на привлечение трудовых мигрантов, сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно заявлению, с начала следующего года мигрантам на патентах запретят работать в курьерских службах. Запрет также касается общественного транспорта, такси и сферы общественного питания, в которой ранее уже были ограничения.

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В сообщении уточняется, что ограничения распространяются на курьерскую деятельность, услуги пассажирских перевозок на городских и пригородных маршрутах, а также на такси.

Помимо этого, под запрет также попадает сфера общественного питания, включая заведения самообслуживания и предприятия питания на вынос, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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