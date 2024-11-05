В Саратовской области с 2025 года запретят мигрантам работать курьерами

В сообщении уточняется, что ограничения распространяются на курьерскую деятельность, услуги пассажирских перевозок на городских и пригородных маршрутах, а также на такси.

Помимо этого, под запрет также попадает сфера общественного питания, включая заведения самообслуживания и предприятия питания на вынос, передает «Радиоточка НСН».

