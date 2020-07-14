В Саратовской области до 22 июля продлили ограничения по коронавирусу

Власти Саратовской области объявили о продлении введенных из-за коронавируса ограничений до 22 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующее постановление подписал вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин. В частности, согласно документу, продлевается запрет на работу бассейнов, театров, кинотеаторов, а также на проведение любых массовых мероприятий.

Кроме того, продлены сроки приостановки бронирования мест в домах отдыха и санаториях, за исключением командировок.

Всего в регионе официально зафиксировано 7782 случая заражения коронавирусом, 47 летальных исходов, выздоровели 4363 человека.

