В Саратовской области до 22 июля продлили ограничения по коронавирусу
Власти Саратовской области объявили о продлении введенных из-за коронавируса ограничений до 22 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, соответствующее постановление подписал вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин. В частности, согласно документу, продлевается запрет на работу бассейнов, театров, кинотеаторов, а также на проведение любых массовых мероприятий.
Кроме того, продлены сроки приостановки бронирования мест в домах отдыха и санаториях, за исключением командировок.
Всего в регионе официально зафиксировано 7782 случая заражения коронавирусом, 47 летальных исходов, выздоровели 4363 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru