В Саратове произошла массовая драка в центре города

В Саратове сотрудники правоохранительных органов и прокуратура ведут проверки после публикации видео массовой драки среди молодежи в центре города, сообщает РИА Новости.

На складе Wildberries в Электростали произошла драка

Это случилось на пересечении улиц Астраханской и Зарубина Саратова. Прибывшие на место полицейские правонарушителей не обнаружили.

До этого в соцсетях появилось видео драки молодых людей в районе торгово-развлекательного центра «Триумф Молл».

Ранее в Москве возбудили дело после массовой драки на стройке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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