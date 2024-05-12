В Саратове произошла массовая драка в центре города

Это случилось на пересечении улиц Астраханской и Зарубина Саратова. Прибывшие на место полицейские правонарушителей не обнаружили.

До этого в соцсетях появилось видео драки молодых людей в районе торгово-развлекательного центра «Триумф Молл».

Ранее в Москве возбудили дело после массовой драки на стройке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

