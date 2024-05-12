В Саратове произошла массовая драка в центре города
12 мая 202405:01
В Саратове сотрудники правоохранительных органов и прокуратура ведут проверки после публикации видео массовой драки среди молодежи в центре города, сообщает РИА Новости.
Это случилось на пересечении улиц Астраханской и Зарубина Саратова. Прибывшие на место полицейские правонарушителей не обнаружили.
До этого в соцсетях появилось видео драки молодых людей в районе торгово-развлекательного центра «Триумф Молл».
Ранее в Москве возбудили дело после массовой драки на стройке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru