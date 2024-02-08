На складе Wildberries в Электростали произошла драка

Как отметили в полиции, сообщение о потасовке на объекте в Электростали поступило правоохранителям ночью.

«В ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка», — рассказали в МВД.

Правоохранители установили 13 активных нарушителей, их опрашивают. По факту ЧП начали проверку.

Ранее СМИ сообщали о драке на складе Wildberries в Шушарах. В ночь на 11 января мигранты устроили конфликт, одного из участников конфликта госпитализировали с ножевыми ранениями.

