На складе Wildberries в Электростали произошла драка
Драка между работниками организации и охранниками произошла на складе в подмосковной Электростали. Об этом сообщает областной главк МВД.
По данным РИА Новости, ЧП произошло на складе маркетплейса Wildberries.
Как отметили в полиции, сообщение о потасовке на объекте в Электростали поступило правоохранителям ночью.
«В ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка», — рассказали в МВД.
Правоохранители установили 13 активных нарушителей, их опрашивают. По факту ЧП начали проверку.
Ранее СМИ сообщали о драке на складе Wildberries в Шушарах. В ночь на 11 января мигранты устроили конфликт, одного из участников конфликта госпитализировали с ножевыми ранениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru