СМИ: Задержан бывший гендиректор «Метростроя Северной столицы»

В Санкт-Петербурге задержали бывшего генерального директора «Метростроя Северной столицы», заместителя председателя комитета по транспорту Владимира Шмидта. Речь может идти о специфическом расходовании средств при строительстве станции «Путиловская», которую должны сдать в 2024 году, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Шмидт возглавил «Метрострой Северной столицы» в конце 2020 года. При нем компания получила статус единственного подрядчика города по проектированию, строительству и реконструкции. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры были недовольны темпами выполнения работ, потому Шмидт покинул должность.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению по подозрению в незаконной легализации более 100 тысяч иностранцев.

