В Санкт-Петербурге взорвался пассажирский автобус

В Санкт-Петербурге госпитализировали женщину после взрыва в пассажирском автобусе №26, сообщает РИА Новости.

В Самаре загорелся автобус с пассажирами

В результате одна из пассажирок была госпитализирована.

По предварительным данным, автобус следовал по Лиговскому проспекту. Предположительно, произошел взрыв элемента пневмосистемы, отвечающего за функционирование дверей.

Подробности инцидента выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАвтобус

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