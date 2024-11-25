В Санкт-Петербурге взорвался пассажирский автобус
25 ноября 202405:02
В Санкт-Петербурге госпитализировали женщину после взрыва в пассажирском автобусе №26, сообщает РИА Новости.
В результате одна из пассажирок была госпитализирована.
По предварительным данным, автобус следовал по Лиговскому проспекту. Предположительно, произошел взрыв элемента пневмосистемы, отвечающего за функционирование дверей.
Подробности инцидента выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru