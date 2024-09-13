В Самаре загорелся автобус с пассажирами
13 сентября 202410:11
Следовавший по маршруту пассажирский автобус загорелся в Самаре. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Инцидент произошел утром 13 сентября на улице Победы в Советском районе города.
«Горел пассажирский автобус… Погибших и пострадавших нет», — отметили в МЧС.
К тушению возгорания были привлечены две пожарные машины. В 08:48 (07:48 мск) огонь был ликвидирован.
Ранее автобус с пассажирами загорелся на трассе в Сургуте, люди эвакуировались из транспортного средства, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru