В Самаре загорелся автобус с пассажирами

Следовавший по маршруту пассажирский автобус загорелся в Самаре. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Инцидент произошел утром 13 сентября на улице Победы в Советском районе города.

«Горел пассажирский автобус… Погибших и пострадавших нет», — отметили в МЧС.

К тушению возгорания были привлечены две пожарные машины. В 08:48 (07:48 мск) огонь был ликвидирован.

Ранее автобус с пассажирами загорелся на трассе в Сургуте, люди эвакуировались из транспортного средства, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.

