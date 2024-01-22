В Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян
У прибывших в Санкт-Петербург туристов из Китая выявили два случая заболевания оспой обезьян, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
Заболевание диагностировали у двух мужчин. Недавно они посещали административный округ Гонконг.
Туристов доставили в медицинскую организацию. Их жизни ничего не угрожает.
Специалисты Роспотребнадзора начали комплекс мероприятий для предотвращения распространения заболевания. Определен круг лиц, с которыми контактировали мужчины.
Ранее Роспотребнадзор заверил, что риска распространения оспы обезьян в России нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru