СМИ: В аэропорту Бали ужесточили проверки туристов из-за оспы обезьян

В аэропорту Бали ужесточили проверки туристов из-за оспы обезьян, пишет издание The Bali Sun.

Так, рост числа случаев заболевания наблюдается в столице Индонезии, Джакарте. По прогнозам Минздрава страны, пострадать от вспышки обезьяньей оспы могут более 3,6 тысячи человек.

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11 мая 2023 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введённого в августе 2022 года из-за оспы обезьян. По его словам, он принял решении в соответствии с рекомендациями комитета по чрезвычайной ситуации. «Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», - сказал Гебрейесус.

По данным организации, с начала эпидемии в 111 странах были зафиксированы более 87 тысяч случаев заражения и 140 смертей пациентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ЗдравоохранениеВОЗ

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