СМИ: В аэропорту Бали ужесточили проверки туристов из-за оспы обезьян
В аэропорту Бали ужесточили проверки туристов из-за оспы обезьян, пишет издание The Bali Sun.
Так, рост числа случаев заболевания наблюдается в столице Индонезии, Джакарте. По прогнозам Минздрава страны, пострадать от вспышки обезьяньей оспы могут более 3,6 тысячи человек.
11 мая 2023 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введённого в августе 2022 года из-за оспы обезьян. По его словам, он принял решении в соответствии с рекомендациями комитета по чрезвычайной ситуации. «Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», - сказал Гебрейесус.
По данным организации, с начала эпидемии в 111 странах были зафиксированы более 87 тысяч случаев заражения и 140 смертей пациентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страны НАТО приостановят свое участие в ДОВСЕ вслед за выходом России
- Греф заявил, что его переизбрали на должность главы Сбербанка
- ВОЗ: Более 160 медработников погибли в секторе Газа с 7 октября
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Липецке на частоте 91.7 FM
- Злоумышленники ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей
- Житель Дзержинска ударил ножом полицейского после просьбы убавить музыку ночью
- Депутат Драпеко назвала условие возвращения Моргенштерна в Россию
- В Сочи прошел гранд-финал парусного турнира Tenzor International Cup 2023
- Худрук Малого театра Юрий Соломин переведён из реанимации в обычную палату
- Попавшую под санкции «СПБ биржу» возглавит Евгений Сердюков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru