СМИ: В аэропорту Бали ужесточили проверки туристов из-за оспы обезьян

11 мая 2023 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации, введённого в августе 2022 года из-за оспы обезьян. По его словам, он принял решении в соответствии с рекомендациями комитета по чрезвычайной ситуации. «Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», - сказал Гебрейесус.

По данным организации, с начала эпидемии в 111 странах были зафиксированы более 87 тысяч случаев заражения и 140 смертей пациентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

