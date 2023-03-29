В Санкт-Петербурге выпал снег
29 марта 202311:47
В Санкт-Петербурге за сутки выпала почти половина нормы месячных осадков.
Высота снежного покрова колеблется в пределах 16 сантиметров в зависимости от района. В среду утром Ломоносове было до 14 сантиметров снега, в Кронштадте - до 18 сантиметров.
При этом март оказался скуп на осадки, однако к концу месяца выпало 200%. Специалисты отмечают, что сегодняшний снегопад практически выполнил декабрьскую норму.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru