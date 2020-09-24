В Санкт-Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити

Власти Санкт-Петербурга ввели мораторий на закрашивание граффити – он действует до 1 февраля 2021 года. Об этом заявил депутат заксобрания города Денис Четырбок.

В своем Telegram-канале он отметил, что получил ответ на на обращение к вице-губернаторам Петербурга по этому поводу. Четырбок добавил, что комитет по градостроительству и архитектуре начал работу «по созданию и размещению типового оборудования для нанесения изображений, на котором художники-граффитисты смогут рисовать без согласования эскизов».

Добавим, в Санкт-Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются граффити с изображением известных музыкантов, актеров и тренеров. Однако появление этих рисунков неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы ранее закрашивали некоторые граффити по жалобам жильцов.