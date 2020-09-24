В Санкт-Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити
Власти Санкт-Петербурга ввели мораторий на закрашивание граффити – он действует до 1 февраля 2021 года. Об этом заявил депутат заксобрания города Денис Четырбок.
В своем Telegram-канале он отметил, что получил ответ на на обращение к вице-губернаторам Петербурга по этому поводу. Четырбок добавил, что комитет по градостроительству и архитектуре начал работу «по созданию и размещению типового оборудования для нанесения изображений, на котором художники-граффитисты смогут рисовать без согласования эскизов».
Добавим, в Санкт-Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются граффити с изображением известных музыкантов, актеров и тренеров. Однако появление этих рисунков неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы ранее закрашивали некоторые граффити по жалобам жильцов.
А ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что работы, выполненные в популярном жанре уличного искусства граффити, зачастую не уступают живописным полотнам художников.
В большинстве случаев это муралы, нанесённые в рамках какого-либо городского фестиваля. Обычно они временные и после фестиваля закрашиваются, однако некоторые граффити настолько нравятся москвичам, что они просят оставить изображение, рассказал депутат. Так, по его словам, жители обратились к его коллеге Наталье Метлиной с просьбой сохранить граффити на фасаде дома в районе Коньково, представляющее собой увеличенную стихограмму «АЯ» поэта Дмитрия Пригова. Оно было нанесено в рамках фестиваля «Лучший город земли».
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