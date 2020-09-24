В Санкт-Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити

Власти Санкт-Петербурга ввели мораторий на закрашивание граффити – он действует до 1 февраля 2021 года. Об этом заявил депутат заксобрания города Денис Четырбок.

В своем Telegram-канале он отметил, что получил ответ на на обращение к вице-губернаторам Петербурга по этому поводу. Четырбок добавил, что комитет по градостроительству и архитектуре начал работу «по созданию и размещению типового оборудования для нанесения изображений, на котором художники-граффитисты смогут рисовать без согласования эскизов».

Добавим, в Санкт-Петербурге в последние несколько лет регулярно появляются граффити с изображением известных музыкантов, актеров и тренеров. Однако появление этих рисунков неоднократно становилась предметом споров. Коммунальные службы ранее закрашивали некоторые граффити по жалобам жильцов.

Депутат Мосгордумы Мария Киселёва: Уличное искусство может решать социальные задачи

А ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что работы, выполненные в популярном жанре уличного искусства граффити, зачастую не уступают живописным полотнам художников.

В большинстве случаев это муралы, нанесённые в рамках какого-либо городского фестиваля. Обычно они временные и после фестиваля закрашиваются, однако некоторые граффити настолько нравятся москвичам, что они просят оставить изображение, рассказал депутат. Так, по его словам, жители обратились к его коллеге Наталье Метлиной с просьбой сохранить граффити на фасаде дома в районе Коньково, представляющее собой увеличенную стихограмму «АЯ» поэта Дмитрия Пригова. Оно было нанесено в рамках фестиваля «Лучший город земли».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: politika.mosreg.ru
ТЕГИ:ГраффитиСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры