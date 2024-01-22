Хозяин пса Арчи, высаженного из электрички в Подмосковье, намерен обратиться в полицию

Мужчина, который ранее нашел той-терьера, высаженного из электрички в Подмосковье, перестал выходить на связь. Об этом владелец питомца Сергей рассказал «Газете.Ru»

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По его словам, один из номеров человека, нашедшего собаку, в интернете определяется, как телефон мошенника. Хозяин пса уже два дня приезжает к дому мужчины, однако вновь связаться с ним пока не получилось.

«Буду клеить листовки, я не знаю, что делать. Скорее всего, придется обратиться в полицию», - заявил Сергей.

Он также добавил, что не планирует привлекать к ответственности сотрудников РЖД, поскольку уверен, что сам виноват в утере питомца. Как сообщил хозяин той-терьера, на прошлой неделе собаку видели около больничного городка в Чехове.

Ранее сообщалось, что 16 января пес вместе с хозяином ехал в электричке, однако мужчину высадили после конфликта с другим пассажиром. Затем охранники нашли в вагоне одинокого пса, сфотографировали его и оставили на одной из станций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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