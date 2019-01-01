В Санкт-Петербурге скончался народный артист Виктор Сумеркин

Народный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Виктор Сумеркин ушел из жизни возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Дома музыки. Он скончался в ночь на 13 мая. Однако известно о кончине тромбониста и педагога стало известно только сегодня.

Выдающийся тромбонист сотрудничал с Санкт-Петербургским Домом музыки с самого основания. Его ученики выступают в СНГ, Израиле, Германии, Вьетнаме, Колумбии, Южной Корее и других странах.

Прощание с народным артистов России состоится 15 мая. Церемония начнётся в 14:00 в крематории Санкт-Петербурга на Шафировском проспекте.

Ранее НСН сообщала, что из жизни в возрасте 79 лет ушел олимпийский чемпион в состaве сборной СССР по хоккею Aнaтолий Ионов. Он зaвоевaл золото Олимпиaды в 1968 году. О смерти знaменитого советского нaпaдaющего сообщил официaльный сaйт Федерaции хоккея России. Известно, что в последние годы Ионов тяжело болел.