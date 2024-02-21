В Санкт-Петербурге разрешили тратить маткапитал на лечение зубов и глаз

Телеканалы закладывают на трансляцию послания президента России Федеральному Собранию один час

Поставки газа на внутренний рынок России за 10 лет выросли до 500 млрд кубометров в год

Всех жителей Приморья, отравившихся в бургерной в Дальнереченске, выписали из больницы

Дачникам напомнили о штрафах за неправильное хранение удобрений

Выставка полотен эпохи Возрождения открылась в Эрмитаже