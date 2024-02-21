В Санкт-Петербурге разрешили тратить маткапитал на лечение зубов и глаз
21 февраля 202414:57
В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания одобрили законопроект, позволяющий направлять средства материнского капитала на лечение зубов и глаз, сообщает «Коммерсант».
По словам одного из авторов законопроекта, депутата Дениса Четырбока, такая возможность уже действует в Ленинградской области.
«Когда у родителей все в порядке, у детей тоже все в порядке», – подчеркнул он.
Ранее Госдума намерена упростить проведение сделок с маткапиталом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru