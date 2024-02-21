В Санкт-Петербурге разрешили тратить маткапитал на лечение зубов и глаз

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания одобрили законопроект, позволяющий направлять средства материнского капитала на лечение зубов и глаз, сообщает «Коммерсант».

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По словам одного из авторов законопроекта, депутата Дениса Четырбока, такая возможность уже действует в Ленинградской области.

«Когда у родителей все в порядке, у детей тоже все в порядке», – подчеркнул он.

Ранее Госдума намерена упростить проведение сделок с маткапиталом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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