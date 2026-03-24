В Санкт-Петербурге провайдера оштрафовали за предоставление доступа к YouTube
В Санкт-Петербурге интернет–провайдера «ТИНКО» оштрафовали за предоставление доступа к YouTube. Об этом в своём Telegram-канале рассказала глава объединённой пресс–службы судов города Дарья Лебедева.
По её словам, компания не пропустила интернет‑трафик через специальные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). В результате пользователи получили доступ к видеохостингу.
Представитель Роскомнадзора подтвердил факт нарушения закона «О связи». Мировой судья судебного участка № 178 выписал провайдеру штраф в 250 тысяч рублей.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в рамках установки ТСПУ у 33 операторов связи было выявлено 35 нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Скромные деньги!»: В ГИТИСе раскрыли, на каких условиях преподает Богомолов
- Россельхознадзор: все очаги пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы
- Москвичам рассказали, куда жаловаться из-за света рекламных щитов
- В Санкт-Петербурге провайдера оштрафовали за предоставление доступа к YouTube
- Один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ в Курской области
- IT-эксперты опровергли, что постоянно включенный VPN портит iPhone
- В Центробанке допустили повышение лимита выплат по ОСАГО
- СМИ: В Иране опровергли слухи о согласии Хаменеи на переговоры с США
- Набиуллина предупредила о росте цен при снижении ключевой ставки до 3%
- Минфин планирует пересмотреть бюджетное правило с 2027 года