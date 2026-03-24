В Санкт-Петербурге провайдера оштрафовали за предоставление доступа к YouTube

По её словам, компания не пропустила интернет‑трафик через специальные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). В результате пользователи получили доступ к видеохостингу.

Представитель Роскомнадзора подтвердил факт нарушения закона «О связи». Мировой судья судебного участка № 178 выписал провайдеру штраф в 250 тысяч рублей.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в рамках установки ТСПУ у 33 операторов связи было выявлено 35 нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

