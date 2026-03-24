В Санкт-Петербурге провайдера оштрафовали за предоставление доступа к YouTube

В Санкт-Петербурге интернет–провайдера «ТИНКО» оштрафовали за предоставление доступа к YouTube. Об этом в своём Telegram-канале рассказала глава объединённой пресс–службы судов города Дарья Лебедева.

Роскомнадзор использует новую нейросеть для блокировок уже в 2026 году

По её словам, компания не пропустила интернет‑трафик через специальные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). В результате пользователи получили доступ к видеохостингу.

Представитель Роскомнадзора подтвердил факт нарушения закона «О связи». Мировой судья судебного участка № 178 выписал провайдеру штраф в 250 тысяч рублей.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в рамках установки ТСПУ у 33 операторов связи было выявлено 35 нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online
ТЕГИ:ШтрафИнтернетСанкт-ПетербургYoutube

Горячие новости

Все новости

партнеры