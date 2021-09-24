В Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе до 31 октября продлеваются ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба городской администрации.
В частности, в Северной столице продолжает действовать масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте, а с 1 октбря не менее 80% сотрудников госучреждений и предприятий должны быть либо пройти вакцинацию, либо иметь подтверждение о перенесённом коронавирусе или справку о получении первого компонента вакцины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность введения локдауна из-за COVID-19, несмотря на увеличение показателей заболеваемости, сообщает RT.
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