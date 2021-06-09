В Санкт-Петербурге прекратили работу сервисы аренды самокатов

В Санкт-Петербурге сервисы кикшеринга приостановили свою деятельность на неопределенный срок. Об этом сообщил РИА Новости сервис аренды Whoosh.

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Компания не объяснила причины остановки работы. Недавно появлялись сообщения о приостановке работы сервисов проката электросамокатов, сообщает RT.

Ранее в Санкт-Петербурге прошли обыски в сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на пешеходов. В конце мая появилась информация, что приостановка аренды электросамокатов связана с возбуждением уголовного дела по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), пишет Газета.ру.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РаботаПрокатСанкт-Петербург
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