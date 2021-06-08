Минтранс предложил запретить использовать электросамокаты тяжелее 35 кг на тротуарах
Минтранс совместно с МВД России обсуждает поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) и запрещающие использование на тротуарах электросамокатов тяжелее 35 кг. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко в ходе обсуждения на площадке Народного фронта.
«Что нового, по сравнению с тем, что было - это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — цитирует Луговенко ТАСС.
Кроме того, ведомство предлагает ввести ограничение скорости движения СИМ в пешеходных зонах до 20 км/ч, а также оставить за пешеходами приоритет движения.
По словам Луговенко, поправки в ПДД предусматривают появление новых дорожных знаков, возможен ввод уточняющих распространение существующих знаков на СИМ табличек. В частности, в России появится знак запрета на движение СИМ в парках и в местах с высокой плотностью пешеходного потока.
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